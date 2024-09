BVB? „Habe schon bessere Drittligaspiele gesehen“

Mit reichlich Glück hat Borussia Dortmund am Mittwoch zum Auftakt der Champions League einen 3:0-Sieg bei Brügge feiern dürfen – das, obwohl die Hausherren über weite Strecken die stärkere Mannschaft waren. So sehen es zumindest einige Dortmund-Fans, die im Netz kein gutes Haar an ihrem Klub lassen (siehe Video oben).