Harris liegt in zwei Schlüsselstaaten vor Trump

Laut einer am Mittwoch von der Quinnipiac-Universität veröffentlichten und nach dem TV-Duell der beiden Kandidaten vom 10. September erstellten Erhebung liegt Harris aktuell in Pennsylvania bei 51 Prozent der Stimmen, während Trump 45 Prozent verzeichnet. In Michigan war das Verhältnis demnach 50 zu 45 Prozent.