Auto rast in Gruppe: 2 deutsche Schülerinnen tot!

Deutschen Medienberichten zufolge befanden sich die beiden Mädchen am Mittwochabend gemeinsam mit ihrer Klasse auf einem Schulausflug in der Mittelmeer-Gemeinde Lido di Camaiore, als es zum tödlichen Zwischenfall kam. Den Angaben zufolge raste die 44-jährige Frau mit ihrem Mercedes zunächst an zwei roten Ampeln vorbei. Anschließend erfasste sie mit dem Auto an gleich zwei Kreuzungen mehrere Fußgänger.