Bestnoten für Ärzteausbildung im Burgenland

Burgenländische Maßnahmen machen sich bezahlt

Davon, dass sich die umfangreichen Investitionen im Gesundheitsbereich in der Qualität der Ausbildung von Jung-Medizinern niederschlagen, spricht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Unser Ärzte-Gehaltspaket lockt Spitzenkräfte an, die ihr Fachwissen an die nächste Generation weitergeben“, so der Landeshauptmann.