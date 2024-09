Letizia sorgt mit stylischer Bluse für Furore

Neben ihrem modischen Auftritt stand natürlich der pädagogische Fokus der Veranstaltung im Mittelpunkt. Die Einführung des dualen Berufsausbildungssystems an der Schule in Castro Urdiales markiert einen wichtigen Schritt in der Bildungspolitik des Landes, und Königin Letizia zeigte sich während ihres Besuchs sichtlich interessiert und engagiert.