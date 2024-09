„Terminator“ jetzt Dr. h.c. Arnold Schwarzenegger

„Mr. Universum“

Schwarzenegger kam 1947 in der Steiermark zur Welt und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Bereits mit 20 wurde er „Mister Universum“ und machte anschließend als Bodybuilder in den USA Karriere. Als Schauspieler mit Akzent und unaussprechlichem Namen wurde er zum Actionstar („Conan, der Barbar“). Kultstatus bekam Schwarzenegger mit seiner Paraderolle als „Terminator“ (1984) in dem gleichnamigen Science-Fiction-Film, war aber auch in Komödien wie „Kindergarten Cop“ zu sehen. Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur von Kalifornien. Seit langem engagiert er sich im Kampf gegen den Klimawandel.