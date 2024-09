Radtouristin stürzte mit E-Bike fast in die Donau

Die Norwegerin(72) lenkte am Dienstag gegen 14.10 Uhr als Teilnehmer einer Reisegruppe ein geliehenes E-Bike am Radweg zwischen Aschach an der Donau und Schlögen. Kurz vor der Gemeinde Schlögen kam sie aufs Bankett und stürzte etwa zwei Meter tief in die angrenzende Böschung zwischen der hochwasserführenden Donau und dem Radweg.