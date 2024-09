Altach Juniors warten weiter, Ems mit Monstertrip

Am Samstag hatten die Wetterkapriolen in weiten Teilen Österreichs für zahlreiche Absagen gesorgt. Während der FC Dornbirn seine Partie gegen Kuchl am 24. September nachtragen soll, müssen die Altach Juniors auf ihres in Kufstein weiter warten. Anders der VfB Hohenems: Das Team von Coach Werner Grabherr ist heute (18.30) in Bischofshofen gefordert.