Schlüsseldienst-Mafiaboss (28) in Wien vor Gericht

Und an der Spitze dieser Scheinfirma LL Hausmeister GmbH soll der nun angeklagte 28-Jährige als Geschäftsführer gestanden sein. Er stellte Werkzeug und Autos zur Verfügung, warb Handwerker an und koordinierte sie. Ein weiterer Fokus des Deutschen: die Google-Werbung. Bis zu 40.000 Euro investierte er in Anzeigen. „Da kann man sich vorstellen, was da an Geld geflossen ist“, merkt die Staatsanwältin an.