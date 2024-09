„Wie weit sind wir als Ski-Nation gekommen?“

Salzburg fiebert der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar 2025 entgegen. Trotz der Vorfreude ist die Stimmung aber nicht nur positiv im heimischen Landesskiverband. Beim Skiclub Zell am See etwa ist man verzweifelt. „Wir bekommen keine Trainer. Es ist nichts am Markt“, berichtet Vorstandsmitglied Fritz Unterganschnigg.