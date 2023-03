Glorreiche Ski-Tage gehören der Vergangenheit an

Der 66-Jährige verriet, dass die Teilnehmerzahlen im Schülerbereich weiterhin hoch seien. „Die Abteilung ÖSV-Nachwuchs ist aber stark in der Verantwortung.“ Beim Übergang vom Landesverband zum ÖSV gehen viele Talente verloren. Ob auch der SLSV Fehler beging? „Ich kann nur sagen, dass wir in der Bundesländerwertung bei den Schülern immer in den Top 3 sind. Da haben wir nicht groß was falsch gemacht.“