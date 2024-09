„Krone“ im Notquartier: „Sind froh hier zu sein!“

„Haben hier alles, was wir brauchen“

In ihren Heimatort kann auch Svitlana H. nicht zurück. Auch sie wurde am Montagabend evakuiert: „Zuerst ist die Feuerwehr durch den Ort gefahren und hat Durchsagen gemacht, später hat dann auch noch die Polizei an jeder Haustür geklopft“, erzählt sie. Also konnte sie mit ihrer siebenjährigen Tochter noch mit dem eigenen Auto nach Tulln ins Messegelände fahren.