Schuldspruch bei dritter Auflage von Mordprozess

Der Prozess gegen eine 33-Jährige wegen einer Messerattacke auf ihren Mann ist am Montag im Landesgericht Ried im Innkreis ins Finale gegangen. Der Frau wurde Mordversuch zur Last gelegt. Sie stellte immer wieder in den Raum, dass ihre damals 13-jährige Tochter die Tat begangen hätte. Der Prozess befand sich bereits im dritten Rechtsgang.