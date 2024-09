Topscorer! Der WAC feiert seinen neuen Liendl

Der WAC hat seinen Unterschiedsspieler gefunden – Neuzugang Dejan Zukic hat in Wolfsberg nun definitiv eingeschlagen. Bisher stehen drei Liga-Tore und ebenso viele Assists zu Buche – womit der 23-Jährige auch der Topscorer in Österreich ist. Und klar wurde er nach seinem tollen Treffer zum 1:1-Remis gegen Rapid am Wochenende gefeiert – und wie!