Kühbauer und Rapidler Grgic mit heißem Wortgefecht

Eigentlich war Wolfsberg-Coach Didi Kühbauer richtig gut gelaunt, zurecht happy aufgrund der starken Performance nach dem Seitenwechsel und dem am Ende verdienten 1:1-Remis gegen Rapid in der Lavanttal-Arena. Bis ihn nach Spielende Rapids Mittelfeld-Kämpfer Lukas Grgic in der Mixed Zone auf die Palme brachte – und dann verbal so richtig die Fetzen flogen, sodass der Wiener sogar vor die WAC-Kabine stürmte und schimpfte: „Komm her, wenn dich traust!“ Was Kühbauer freilich nicht schmeckte: „Du bist echt irgendeiner!“