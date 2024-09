Kabarettband gibt Anleitung für‘s Erwachsenwerden

Mit einem Augenzwinkern lernt es sich leichter

Aktuell stehen „Die Duetten“ mit „Erwachsensein is oarsch“ auf der Bühne – etwa am 20. September in der Csello-Mühle in Oslip: „Das Programm ist eine Art Gebrauchsanweisung, wie man reifen und ein zufriedeneres Leben führen kann. Um dem Publikum kluge Tipps und Trick zu liefern, wie man sich fein durchschummeln kann, haben wir ChatGPT befragt und die Antworten der Künstlichen Intelligenz in humorvolle Lieder verpackt. Unsere Vorstellungen zu besuchen, zahlt sich also aus!“