Psychische Probleme: Darüber reden hilft enorm

Zugang zu Hilfsangeboten erschwert

Gstrein und Hungsberger sehen in Tirol mittlerweile ein gutes Netz an Anlaufstellen für Menschen in Krisen. Der Zugang könne jedoch noch verbessert werden, meinen sie und nennen als Beispiel Kassenplätze für Psychotherapie. Diese wurden zuletzt ausgeweitet. Doch immer noch sei man von einer raschen und niederschwelligen Versorgung in allen Regionen Tirols weit entfernt. „Die Wartezeiten sind zu lange“, konkretisiert Gstrein.