Deutsches Mädchen (14) von Nightjet erfasst – tot!

Die Tragödie ereignete sich am Montagmorgen in Rees – wie die „Bild“ schreibt, war die Schülerin offenbar zu spät dran. Um ihren Zug in die Schule noch zu erwischen, ließ sie sich vermutlich dazu hinreißen, unter einer geschlossenen Bahnschranke hindurchzuschlüpfen, um noch rechtzeitig zu dem Bahnsteig zu gelangen, wo ihr Zug wegfuhr.