17-jähriger ohne Führerschein rast in Drogerie

Zu einem aufsehenerregenden Unfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Vorarlberger Stadt Bludenz. Ein 17-Jähriger war mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs, als er in der Nähe des Bahnhofs die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in die Auslage einer Drogerie krachte.