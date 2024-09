Wie die heurige Ernte in der Steiermark ausfällt

Franz Lampl-Küssner aus St. Peter am Ottersbach schaut auf seine Weingärten, auf zwölf Hektar wachsen bei ihm die schönsten Trauben. Und er ist heilfroh, weil die Stöcke jetzt schon leer sind; fertig gelesen, die Ernte sicher im Keller ist. „Weil das heurige Jahr wirklich eine Herausforderung war“, sagt der Betreiber des Genussgutes, das für seine Tropfen in großer Weiß-Palette bekannt ist. Was hat das Jahr aber zu einem suboptimalen in Sachen Wein gemacht?