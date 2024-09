Was ein Saumagen in einem Weingut verloren hat

„Essen ist bei uns genauso wichtig, wie das Trinken“, erklären sie. Außerdem frage man sich:Wo war die Leidenschaft früher, wo ist sie jetzt? War zuerst die Fleischhauerei das Hauptgeschäft, ist die jetzt eher das Hobby. Dafür wird viel in den Weinbau investiert. Tschida suchte und fand einen Saumagen – die Form inspirierte ihn. Also fing er an zu arbeiten. Eine Bar aus 400 gleich großen StückenDer bevorzugte Werkstoff des Apetloners ist Metall. Zuerst auf dem Papier entworfen, ging es dann in der Werkstatt ans schneiden, dengeln und schweißen.