Diese Hammer-Offensive soll ein Feuerwerk zünden

Wie es in Graz künftig laufen soll

Was Neo-Coach Harry Lange von seinen Cracks auf dem Eis erwartet, ist schon seit Trainingsbeginn klar: „So weit wie möglich weg vom eigenen Tor sein. Das macht man am besten, wenn man eine gute Offensive spielt, schnell zur Scheibe kommt, dann ein sehr vertikales Spiel macht. Wir wollen schnell in die offensive Zone kommen, dort haben wir Qualitäten, die wir nutzen wollen.“