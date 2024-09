Stadt kämpft nun mit Petition um Bahn-Halt

Nicht nur eine mögliche Endstation der Rosentalbahn in der Büchsenmacherstadt soll vom Verkehrsministerium in Angriff genommen werden, sondern auch eine bessere Anbindung an Klagenfurt. „Wir fordern daher eine deutliche Erhöhung der Busfrequenzen“, heißt es im Dringlichkeitsantrag, der mit den Stimmen von SP, Grüne und Enotna Lista verabschiedet wurde.