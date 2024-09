Tiroler „Jugendland“: Pleite und Missbrauchsfall

Land zog schon früher die Zügel an

Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) hatte zuletzt erklärt, dass es bereits seit Längerem Probleme in der Zusammenarbeit mit Jugendland gegeben habe. In den vergangenen eineinhalb Jahren habe sich das Land immer wieder die wirtschaftliche Gebarung angeschaut, zahlreiche Verbesserungsvorschläge gemacht sowie Fristen gesetzt. Dies habe offenbar nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Der Leistungsvertrag mit Jugendland umfasste rund vier Mio. Euro. Die Einrichtung verantwortete für das Land die Führung von acht Wohngemeinschaften mit rund 70 Plätzen.