Taucher fanden bei Uhrenrettung im See „Schätze“

„Meine Apple Watch ist untergegangen“ – als zwei Taucher der Feuerwehr Aschach an der Donau in der „Resilacke“ in Kleinzell übten, wurden sie von einem jungen Badegast zu Hilfe gerufen. Ihm war die teure Smartwatch von der Hand gerutscht und im rund 20 Meter tiefen, gefluteten Granitsteinbruch versunken.