Schmelz-Inferno auf Tiroler Gletschern geht weiter

Winternächte sollten klirrend kalt sein auf 3000 Meter

Am untersuchten Jamtalferner beträgt der Längenrückgang fünf Meter, nach den gemessenen sieben Metern im Jahr zuvor, das in Bezug auf den Massenverlust das zweitschlechteste in der Messgeschichte war. „Es fehlen aber auch in den Gipfelregionen 1,5 Meter, was sehr viel ist“, betont die Wissenschafterin: „Ich war überrascht über die sehr großen Abflussmengen im August, bedingt durch die Hitze.“