Dauerregen und Schnee – Einsatzkräfte gefordert

Ansteigen der Wasserstände erwartet

Laut dem Hochwasserdienst des Landes machte sich der Niederschlag noch nicht gravierend an den Pegelständen der Flüsse bemerkbar. Wie es in einer Frühwarnung am Donnerstagabend hieß, weisen die Böden jedoch mittlerweile eine hohe Vorbefeuchtung auf. Zwar bewirke die vorhergesagte Schneefallgrenze einen Rückhalt in den Einzugsgebieten, ab Freitagmittag sei in den stark überregneten Nordstaulagen vor allem im Flach- und Tennengau und an der Salzach ab Golling mit einem Ansteigen der Wasserstände zu rechnen. An kleineren Bächen könne es zu örtlichen Ausuferungen kommen.