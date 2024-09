Finanzvorwürfe: Anhörung gegen ManCity ab Montag

Die Anhörung der englischen Premier League zu den Vorwürfen gegen Fußball-Meister Manchester City soll am kommenden Montag beginnen. Das berichteten am Donnerstag der britische Sender Sky Sports sowie ESPN. Die Liga wirft dem Club von Trainer Pep Guardiola finanzielle Verstöße in 115 Fällen zwischen 2009 und 2018 vor, City bestreitet die Vorwürfe. Die nun bevorstehende Anhörung soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und könnte bis zu zwei Monate dauern.