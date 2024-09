FPÖ blitzte mit Beschwerde gegen Stadtchef ab

Sie stellten die öffentliche Sicherheit in Hallein in Frage, forderten eine Aufstockung der Stadtpolizei. Einen entsprechenden dringlichen Antrag brachten sie bei der Gemeindevertreter-Sitzung vor den Sommerferien ein. Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) ließ den Antrag wegen formaler Kriterien nicht zu. Dies erboste die Freiheitlichen derart, dass sie ihrerseits Beschwerde bei der Gemeindeaufsicht – und damit beim Land Salzburg – einlegten. Nun gibt es eine Antwort seitens der Aufsicht. In dem zweiseitigen Schreiben gibt man dem Stadtchef vollumfänglich Recht. Stangassinger: „Wenn man die Gemeindeordnung nicht kennt, sollte man lieber auf Beschwerden verzichten.“