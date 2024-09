Wiens Berufsfeuerwehr rüstet für die Regenwalze

Naheliegende und weniger naheliegende Gefahren

Straffe Organisation tut an Tagen mit Starkregen doppelt not: Selbst mehr Brände als an normalen Tagen sind zu erwarten, weil eintretendes Wasser zu Fehlfunktionen in elektrischen Anlagen führt. Auch müssen mehr Menschen als sonst aus Aufzügen befreit werden, weil Schaltkreise durch Wasser lahmgelegt werden. Dementsprechend lautet einer der Tipps der Feuerwehr an die Bevölkerung: Wenn man Wassereintritt im Haus bemerke, solle man den Aufzug möglichst meiden.