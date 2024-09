Wintereinbruch nach endlosem Sommer

Väterchen Frost schickt derzeit Grüße nach Vorarlberg: Temperaturen im einstelligen Bereich und Niederschläge, die sich in höheren Lagen bereits in Schnee gewandelt haben. So zeigten die Webcams etwa des Spullersees im Lechquellengebirge oder auch am Diedamskopf im Bregenzerwald am Donnerstagmorgen zwar keine dick verschneiten Landschaften, aber eben doch schon eine nahezu durchgängige Schneedecke.