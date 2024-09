19-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht

In der Verhandlung am Donnerstag bestritt der Angeklagte sämtliche Vorwürfe. Die Verteidigung plädierte daher auf Freispruch und bezeichnete die Anschuldigungen der beiden Opfer als haltlos beziehungsweise frei erfunden. So soll das zweite Opfer Dritten gegenüber erzählt haben, gar nicht vergewaltigt worden zu sein. Es habe dies nur gesagt, um Aufmerksamkeit zu bekommen.