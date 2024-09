Weils „rumoren“ wird: Kein Fahrstreifen für Radler

„Autofreier“ Hauptplatz ab Ende Oktober

Nichts ändern soll sich hingegen an den Plänen rund um den Linzer Hauptplatz ohne PKW-Durchzugsverkehr. Mit der Eröffnung der Westringbrücke wird die Durchfahrt von der Klosterstraße über den Hauptplatz in Richtung Nibelungenbrücke per Verordnung untersagt. Es wird eine Fußgängerzone verordnet, die sich beginnend beim Landhausvorplatz in der Klosterstraße über den gesamten Linzer Hauptplatz zieht. Dadurch soll Raum für mehr Aufenthalts- und Lebensqualität entstehen.