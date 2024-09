Autorennen verweigert: Wiener (19) angefahren

Opfer machte sich über BMW lustig

Mit seinen zwei Cousins war der 33-Jährige in der Bundeshauptstadt zu Besuch. Bei einer Tankstelle in Stadlau in Wien-Donaustadt trafen sie auf das spätere Opfer. „Sein Auto hat mir gefallen, ich sag's ganz ehrlich. Das war ein schönes Auto. Ich war mit einem alten BMW unterwegs“, so der Deutsche auf der Anklagebank. „Er hat dann aber abwertend über mein Auto geredet und ich hab‘ dann gesagt, komm machen wir ein Rennen. Auch, wenn mein Auto eine Schrottkiste ist, es ist schneller.“ Der 19-Jährige lehnte ab.