Ziegler-Bericht als Zündstoff für ORF-Stiftungsrat

Eigentlich sollte es in der heutigen Sitzung um die Zukunftspläne des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann gehen. Doch das könnte zur Nebensache werden, denn vor dem Start der Sitzung zeigten sich mehrere Stiftungsräte irritiert davon, dass sie von den Ergebnissen der Evaluierungskommission in der Causa Ziegler aus den Medien erfahren mussten. Im Bericht werden die Vorwürfe, NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler habe Einflussnahme der ÖVP zugelassen und Redakteure schlecht behandelt, bestätigt. Rund 50 ORF-Mitarbeiter waren dazu befragt worden. Der ORF hatte den Bericht nicht selbst veröffentlicht oder das oberste Gremium darüber informiert: „Ich fordere die sofortige Entlassung von Robert Ziegler“, polterte FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler. Schließlich arbeite Ziegler weiterhin „bei hohem Gehalt“ im ORF: „Der Bericht wurde ein Jahr lang geheim gehalten, wir verlangen eine gänzliche Offenlegung, die Öffentlichkeit soll sehen, wie hier gewirtschaftet wird. Es ist ein Mega-Skandal, was hier der ORF gemeinsam mit der ÖVP an Machtmissbrach geleistet hat. Da hat ein Parteisoldat ganze Arbeit geleistet.“ Ziegler ist seit Bekanntwerden der Vorwürfe in der Abteilung „Facility Management und Corporate Social Responsibility“ tätig.