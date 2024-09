NÖ: Sprung aus Hubschrauber als Mutprobe

An Bord: acht Fähnriche der Theresianischen Militärakademie, die erst eine Woche zuvor ihr Studium begonnen hatten und gleich einmal ins kalte Wasser gestoßen wurden. Denn auch wenn die Höhe durchaus machbar war, so lösten die neuen Umwelteinflüsse doch Anspannung aus: die zwei lauten Hubschrauber-Triebwerk knapp über den Köpfen der Soldaten, die Ungewissheit am Hinflug, der „Downwash“ des Rotors, also die Abwinde, die die Blätter im Schwebeflug erzeugen und gleißende Gischt aufwirbeln.