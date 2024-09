Roncalli-Premiere: Versteckte Talente unserer VIPs

Der legendäre Circus Roncalli begeistert erneut die Hauptstadt. Bei der Premiere am 11. September in Wien war die österreichische Society zahlreich vertreten, um die Artistinnen und Artisten – darunter auch Lili Paul-Roncalli – zu bewundern. Doch auch so manch Promi könnte mit seinen versteckten Talenten sein Glück im Zirkus versuchen.