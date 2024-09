Demattio folgt Masal als Chefin im „OHO“

Das Offene Haus Oberwart hat mit Nora Demattio eine neue Geschäftsführerin. Sie folgt Alfred Masal nach, der sich nach 20 Jahren an der Spitze des Hauses Ende Oktober in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bereits seit Mai führt das Duo die Geschäfte gemeinsam. Demattio stammt aus Oberpullendorf, hat Kultur- und Sozialanthropologie sowie Kunstgeschichte studiert und lebt nach einem Auslandaufenthalt in Guatemala (Südamerika) seit Jahren in Eisenstadt, wo sie das Art House Project, eine Plattform für Künstler gegründet hat und zuletzt als Leiterin des Medienbüros der Diözese Eisenstadt tätig war. Zudem organisiert sie auch alle zwei Jahre die Transform Arte-Kunstmesse in Eisenstadt.