„Vergessener“ Buchstabe sorgt für Schmunzeln

Zwei Buchstaben zu viel

Ähnlich amüsant fanden zahllose „Krone“-Leser Mitte Juni den Schnitzer auf einem Wegweiser in Marchtrenk. Anders als in Traun fehlten hier aber keine Buchstaben, sondern es waren gar zwei zu viel auf dem Straßenschild zu lesen. Statt den Weg in die Gemeinde Weißkirchen an der Traun im Bezirk Wels-Land zu weisen, führte dieser kurzerhand nach Weißenkirchen – diese gibt es etwa im Attergau oder in der Wachau.