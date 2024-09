Lehrer sendete Sex-Videos von sich an Schülerinnen

Ein anonymer Brief an die Polizei hatte den abscheulichen Fall in Waidhofen an der Thaya ins Rollen gebracht. Darin wird dem Mann vorgeworfen, Clips, die ihn bei eindeutig sexuellen Handlungen an sich selbst zeigen, verschickt zu haben. Die bevorzugte Zielgruppe des 32-Jährigen: Ehemalige Schülerinnen, die allesamt noch nicht das 16. Lebensjahr erreicht haben sollen.