Haus und Wohnung besonders in Linz wenig gefragt

Wertsteigerung im Mühlviertel

In Oberösterreich gibt es nur im Bezirk Urfahr-Umgebung ein zumindest kleines Plus von 2,9 Prozent bei den Verkaufszahlen, dabei aber fast ein Drittel bei den -werten. Das größte Minus hat übrigens die Landeshauptstadt Linz eingefahren – im Vergleich gab’s heuer um 44 Prozent weniger Haus- und Wohnungskäufe und erstmals seit sechs Jahren in einem Halbjahr mit 733 Verbücherungen weniger als 1000 Eintragungen.