Mega-Blasen auf Oberfläche von Stern gefilmt

„Dies ist das erste Mal, dass die brodelnde Oberfläche eines echten Sterns auf diese Weise dargestellt werden kann“, wird Wouter Vlemmings von der Chalmers University of Technology in Schweden im Fachmagazin „Nature“ zitiert. „Wir hätten nie erwartet, dass die Daten von so hoher Qualität sind, dass wir so viele Details der Konvektion auf der Sternoberfläche sehen können“, so der Wissenschaftler.