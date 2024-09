Warum Lebenspartner beim Erben leer ausgehen kann

An die eigene Zukunft denken

Allerdings ist Erben nicht alles – so wird auch die persönliche Vorsorge immer wichtiger. Gemeint sind damit nicht nur persönliche medizinische Verfügungen, sondern auch Regelungen, welche Vertrauensperson bei Bedarf Entscheidungen treffen darf, um einen gerichtlich bestellten Erwachsenenvertreter zu vermeiden. „Das kostet rund 500 Euro; man kann aber wirklich alles genau so regeln, wie man es haben möchte“, so Notar Stein. Auch darüber gibt’s Infos – bis 9. Oktober in allen 40 Notariaten sowie am 28. September in Klagenfurt und am 5. Oktober in Villach (www.ihr-notariat.at).