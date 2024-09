Kein leichtes Erbe: Witwe muss Unterhalt zahlen!

Mein Freund war fast blind. Nun soll sein Testament ungültig sein!

Bei der Gültigkeit kommt es darauf an, wie stark seheingeschränkt er war! Konnte Ihr Freund mithilfe einer Brille, Lupe oder Ähnlichem das von einem Dritten in seinem Auftrag unterschriebene Testament noch lesen und in Anwesenheit von drei Zeugen bekräftigen, ist es gültig. Die Sehkraft im Nachhinein festzustellen, kann schwierig werden.