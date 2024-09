Stadt Graz kauft Grundstück für Ausbau in Liebenau

Dass in Graz jemals zwei den Vereinen entsprechenden Stadien stehen, haben wohl nicht einmal die eingefleischtesten Fußballfans zu hoffen gewagt. Darum soll also das in die Jahre gekommene Liebenauer Stadion fit für die heutigen Ansprüche gemacht werden. Offiziell will man erst Anfang Oktober die Pläne der Öffentlichkeit präsentieren.