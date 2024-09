„Wir gehen davon aus, dass Hochwasser kommen wird“

Bis zu 120 Liter Niederschlag

Grund sind die starken Regenfälle in den kommenden Tagen. „Bis Samstagabend erwarten wir in Oberösterreich innerhalb von 72 Stunden eine Niederschlagsmenge von 60 bis 120 Liter pro Quadratmeter“, erklärt Meteorologe Josef Haslhofer von GeoSphere Austria. Am Donnerstag soll es quasi im ganzen Bundesland durchregnen. Am Freitag sind die Niederschläge, so Haslhofer, etwas geringer, bevor sie am Samstag wieder kräftiger werden.