Gratis-Busse für Migranten ++ Teures Wohnen

Die Wohnsituation in Österreich spitzt sich weiter zu. Josef Muchitsch, Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz und sozialdemokratischer Nationalratsabgeordneter, kritisiert im Gespräch mit der „Krone“ die aktuelle Lage scharf. „Zwischen 2017 und 2019 haben wir in Österreich viel zu viel gebaut“, erklärt er. In diesen Jahren seien jährlich rund 85.000 neue Wohneinheiten entstanden. Nun sei das Problem jedoch ein umgekehrtes: „Die Nachfrage ist heute deutlich größer als das Angebot“, warnt der Gewerkschafter. Besonders hart geht Muchitsch mit der mangelnden Koordination auf nationaler Ebene ins Gericht.