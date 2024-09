Dem Wald geht’s gut, dem Markt weniger

Ärger über EU-Bürokratie

Ein Dorn im Auge ist nicht nur Moosbrugger die umstrittene EU-Verordnung zur Entwaldung. Der damit verbundene bürokratische Aufwand – jeder geschlägerte Baum braucht eine eigene Nummer mit umfassender GPS-Geolokalisation – steht für ihn in keinerlei Relation zum Nutzen, denn in Österreich würde die Waldfläche ohnehin kontinuierlich zu- und nicht abnehmen. „Dass in dieser Angelegenheit in der EU keine differenzierte Betrachtung von Ländern wie Österreich möglich ist, kann ich einfach nicht verstehen“, ärgert sich der Bauernvertreter. Er schlägt zwar auch vor, Nummern zu vergeben, aber nicht für jeden einzelnen Baum, sondern für die jeweiligen Bundesländer, aus denen der Rohstoff stammt.