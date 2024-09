Von Laufen bis Kampfsport: So fit sind die Steirer

„Ich wollte schon immer Polizist werden“, erzählt Tobias Mündler. „Meine Mama hat mir den Kampfsport vorgeschlagen, damit ich mich selbst verteidigen kann. Das Schnuppertraining hat mir so sehr getaugt, dass ich bis heute geblieben bin.“ Kurz vor Trainingsbeginn sitzt er gemeinsam mit Schulleiter Andreas Brandstätter am Gang, die Faustschützer schon in den Händen. Jenes Schnuppertraining ist mittlerweile sieben Jahre her, Tobias in der Polizeischule und nebenher teils selbst Jugendtrainer.