„Frauen werden schöner, je älter sie werden!“

Und 2021 enthüllte sie, dass sie in der Mini-Serie „Mare of Easttown“ darauf bestanden hatte, dass der Regisseur Craig Zobel in einer Liebesszene keine ihrer Körpermakel herausschneidet oder verschönt: „Wir gehen als Gesellschaft jetzt endlich in eine bessere Richtung, wenn es um weibliche Körper geht. Ich bin so erleichtert, dass immer mehr Frauen sich so akzeptieren, wie sie sind und sich nicht von anderen herunter-bewerten lassen!“